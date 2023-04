Atripalda | prima “Domenica sportiva” tra aree ciclabili | pedonali e negozi aperti

Leggi su anteprima24

(Di martedì 18 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSport all’aperto, cittadini che passeggiano a piedi oppure in bicicletta, bambini che si divertono: è questo l’obiettivo che l’Amministrazione comunale diauspica di raggiungere tramite eventi come quello che si svolgerà23 aprile, quando prenderà vita laedizione della “”. Dalle ore 10:00 alle 13:00, via Roma e Piazza Umberto I si trasformeranno in un’area pedonale e ciclabile, in cui verranno allestite tantedove piccoli e adulti potranno divertirsi con numerosi professionisti di molteplici attività sportive, come volley, basket, yoga, spinning, scherma ed i “giochi di una volta”. Inoltre, tutti i bambini che scenderanno in bici potranno divertirsi su di un percorso di gincana realizzato da professionisti ...