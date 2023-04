ATP Monaco di Baviera 2023, risultati 18 aprile: ok Dominic Thiem e Lorenzo Sonego, ko Sebastian Baez (Di martedì 18 aprile 2023) La vittoria in rimonta di Lorenzo Sonego è la ciliegina sulla torta in casa Italia tra gli otto match odierni del primo turno del torneo ATP 250 di Monaco di Baviera, in Germania: l’azzurro elimina il francese Quentin Halys, battuto per 3-6 7-6 (5) 7-5 e giovedì se la vedrà negli ottavi con il cileno Cristian Garín, che batte il qualificato tedesco Marko Topo per 6-4 6-2. L’australiano Christopher O’Connell estromette il transalpino Ugo Humbert con un duplice 6-4, mentre il tedesco Oscar Otte elimina la testa di serie numero 5, l’argentino Sebastian Baez, con lo score di 6-3 7-5, infine il qualificato elvetico Alexander Ritschard piega il tedesco Jan-Lennard Struff con un doppio 7-5. Lo svizzero Marc-Andrea Huesler, numero 8 del seeding, batte in tre set il britannico Kyle Edmund, in ... Leggi su oasport (Di martedì 18 aprile 2023) La vittoria in rimonta diè la ciliegina sulla torta in casa Italia tra gli otto match odierni del primo turno del torneo ATP 250 didi, in Germania: l’azzurro elimina il francese Quentin Halys, battuto per 3-6 7-6 (5) 7-5 e giovedì se la vedrà negli ottavi con il cileno Cristian Garín, che batte il qualificato tedesco Marko Topo per 6-4 6-2. L’australiano Christopher O’Connell estromette il transalpino Ugo Humbert con un duplice 6-4, mentre il tedesco Oscar Otte elimina la testa di serie numero 5, l’argentino, con lo score di 6-3 7-5, infine il qualificato elvetico Alexander Ritschard piega il tedesco Jan-Lennard Struff con un doppio 7-5. Lo svizzero Marc-Andrea Huesler, numero 8 del seeding, batte in tre set il britannico Kyle Edmund, in ...

