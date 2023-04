Atp Monaco 2023: montepremi e prize money (Di martedì 18 aprile 2023) Il montepremi ed il prize money dell’ATP 250 di Monaco 2023 (Germania), torneo di scena sui campi in terra battuta della città bavarese. Lorenzo Sonego è pronto a difendere i colori azzurri. Insieme a lui anche il romano Flavio Cobolli, riuscito a staccare il pass per il tabellone principale. Il torinese si deve guardare da campioni del calibro del danese Holger Rune, dello statunitense Taylor Fritz e dell’idolo di casa Alexander Zverev, tornato in ottime condizioni dopo l’infortunio alla caviglia rimediato lo scorso anno al Roland Garros. In gara anche l’austriaco Dominic Thiem. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE Proveranno a recitare la loro parte pure l’argentino Sebastian Baez, l’ungherese Marton Fucsovics, l’olandese Botic Van de Zandschulp ed il francese Ugo Humbert. Occhio anche al cileno ... Leggi su sportface (Di martedì 18 aprile 2023) Iled ildell’ATP 250 di(Germania), torneo di scena sui campi in terra battuta della città bavarese. Lorenzo Sonego è pronto a difendere i colori azzurri. Insieme a lui anche il romano Flavio Cobolli, riuscito a staccare il pass per il tabellone principale. Il torinese si deve guardare da campioni del calibro del danese Holger Rune, dello statunitense Taylor Fritz e dell’idolo di casa Alexander Zverev, tornato in ottime condizioni dopo l’infortunio alla caviglia rimediato lo scorso anno al Roland Garros. In gara anche l’austriaco Dominic Thiem. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE Proveranno a recitare la loro parte pure l’argentino Sebastian Baez, l’ungherese Marton Fucsovics, l’olandese Botic Van de Zandschulp ed il francese Ugo Humbert. Occhio anche al cileno ...

