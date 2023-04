ATP Monaco 2023: Lorenzo Sonego rimonta il francese Halys e accede al secondo turno (Di martedì 18 aprile 2023) Lorenzo Sonego si conferma il solito guerriero ed accede al secondo turno del torneo ATP di Monaco dopo una fantastica battaglia di due ore e mezza di gioco con il francese Quentin Halys. Il tennista piemontese si è imposto in rimonta con il punteggio di 3-6 7-6 7-5. Una prestazione come sempre di grande sacrificio e lotta per l’azzurro, che ha ottenuto il 77% dei punti quando ha servito la prima. Ad Halys non sono bastati 10 ace, con anche cinque doppi falli all’attivo. Poche le palle break concesse da entrambi i giocatori: tre dall’azzurro e tutte ad inizio partita, appena due il francese. Il match comincia con il break di Halys che si porta sul 2-0. Il francese non ... Leggi su oasport (Di martedì 18 aprile 2023)si conferma il solito guerriero edaldel torneo ATP didopo una fantastica battaglia di due ore e mezza di gioco con ilQuentin. Il tennista piemontese si è imposto incon il punteggio di 3-6 7-6 7-5. Una prestazione come sempre di grande sacrificio e lotta per l’azzurro, che ha ottenuto il 77% dei punti quando ha servito la prima. Adnon sono bastati 10 ace, con anche cinque doppi falli all’attivo. Poche le palle break concesse da entrambi i giocatori: tre dall’azzurro e tutte ad inizio partita, appena due il. Il match comincia con il break diche si porta sul 2-0. Ilnon ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tennis_Ita : ATP 250 Monaco, Sonego rimonta Halys all'esordio e vola agli ottavi di finale - sportface2016 : #BMWOpen | Un #Sonego cinico la spunta al fotofinish su #Halys e va agli ottavi di finale - sportface2016 : #BMWOpen | Il programma di gioco di mercoledì 19 aprile: in campo Flavio #Cobolli - Ilsuperbo89 : @apicella57 No Antonella purtroppo è nel campo 1, lui è a Monaco e nei 250 Atp in tv danno solo il campo principale… - racchette : Vittorie importantissime per Passaro e Arnaldi (1° successo a livello ATP per lui) a Barcellona, dopo mesi complica… -

Atp Monaco di Baviera 2023: programma, orari e ordine di gioco di mercoledì 19 aprile con Cobolli Il programma, gli orari e l'ordine di gioco della giornata di mercoledì 19 aprile del torneo Atp di Monaco di Baviera 2023 . Si conclude il primo turno con il match tra Aslan Karatsev e il tedesco Altmaier, proveniente da un challenger vinto oltreoceano. Poi si passa agli ottavi di finale: ... Hüsler passa a Monaco | blue News Marc - Andrea H sler (ATP 63) ha superato il primo turno del torneo di Monaco di Baviera battendo Kyle Edmund (509) per 7 - 6 (7/3) 4 - 6 6 - 3. Contro il britannico, gi numero 14 del ranking ma fermato per 20 mesi dal ... La leggenda dello sci incita Jannik Sinner: il bellissimo messaggio sui social ... Sinner ha cambiato ulteriormente marcia sul cemento conquistando il trofeo dell'Atp 250 di ... che ha già affrontato nel Principato di Monaco. Photo credit: Getty Images. Jannik Sinner Il programma, gli orari e l'ordine di gioco della giornata di mercoledì 19 aprile del torneodidi Baviera 2023 . Si conclude il primo turno con il match tra Aslan Karatsev e il tedesco Altmaier, proveniente da un challenger vinto oltreoceano. Poi si passa agli ottavi di finale: ...Marc - Andrea H sler (63) ha superato il primo turno del torneo didi Baviera battendo Kyle Edmund (509) per 7 - 6 (7/3) 4 - 6 6 - 3. Contro il britannico, gi numero 14 del ranking ma fermato per 20 mesi dal ...... Sinner ha cambiato ulteriormente marcia sul cemento conquistando il trofeo dell'250 di ... che ha già affrontato nel Principato di. Photo credit: Getty Images. Jannik Sinner Pronostici tennis oggi 18/4/2023: quote Atp Monaco e Atp Barcellona Bwin News Tennis: Atp Monaco di Baviera, Sonego supera il primo turno Monaco di Baviera, 18 apr. -(Adnkronos) – Lorenzo Sonego supera il primo turno del torneo Atp 250 di Monaco di Baviera (terra, montepremi 562.815 euro). L’azzurro, numero 45 del mondo, supera in ... In Baviera la Svizzera non sbaglia un colpo Il tennis svizzero fa il pieno di successi in quel di Monaco. Dopo la vittoria di Marc-Andrea Hüsler (Atp 63) ai danni di Kyle Edmund, Alexander Ritschard (Atp 209) sconfessa i pronostici della ... Monaco di Baviera, 18 apr. -(Adnkronos) – Lorenzo Sonego supera il primo turno del torneo Atp 250 di Monaco di Baviera (terra, montepremi 562.815 euro). L’azzurro, numero 45 del mondo, supera in ...Il tennis svizzero fa il pieno di successi in quel di Monaco. Dopo la vittoria di Marc-Andrea Hüsler (Atp 63) ai danni di Kyle Edmund, Alexander Ritschard (Atp 209) sconfessa i pronostici della ...