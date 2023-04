Atp di Barcellona, nel torneo in doppio Sinner eliminato con De Minaur (Di martedì 18 aprile 2023) Subito eliminato nel doppio Jannik Sinner nel torneo di Barcellona. L’altoatesino – che domani esordirà direttamente al secondo turno nel singolare contro l’argentino Diego Schwartzman – è in coppia nel torneo catalano con l’australiano Alex De Minaur: sono stati superati in due set dal doppio formato dal messicano Santiago Gonzalez e il francese Edouard Roger Vasselin che si sono importi con il punteggio di 6-4, 7-6 (7). (Ansa). (foto@supertennistv.it) https://linktr.ee/ilfaroonline§ Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sportilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 18 aprile 2023) SubitonelJannikneldi. L’altoatesino – che domani esordirà direttamente al secondo turno nel singolare contro l’argentino Diego Schwartzman – è in coppia nelcatalano con l’australiano Alex De: sono stati superati in due set dalformato dal messicano Santiago Gonzalez e il francese Edouard Roger Vasselin che si sono importi con il punteggio di 6-4, 7-6 (7). (Ansa). (foto@supertennistv.it) https://linktr.ee/ilfaroonline§ Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sportilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Adriana11100542 : RT @quindicizero: MATTEOOOOOOOOOOOOOO!!! ?? Arriva finalmente a Barcellona la prima vittoria a livello ATP per Matteo Arnaldi, che batte Ja… - sportface2016 : #BCNOpenBS | #Alcaraz sul velluto, ok #Ruud e #Bautista. Eliminato #Tiafoe - MarcoCiprianoRF : RT @quindicizero: Bravo, Francesco! ???? Francesco Passaro supera il primo turno all'ATP 500 di Barcellona sconfiggendo Fernando Verdasco 6-… - Gazzetta_it : Arnaldi, prima vittoria Atp, avanti anche Passaro. Alcaraz ok avanti, domani Sinner - MarcoCiprianoRF : RT @lorenzofares: Ottima giornata per il nostro #tennis a Barcellona ???? Dopo Francesco #Passaro ???? anche Matteo #Arnaldi ???? vola al 2T Ba… -