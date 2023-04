Atp Barcellona 2023: programma, orari e ordine di gioco di mercoledì 19 aprile con Sinner e Musetti (Di martedì 18 aprile 2023) Il programma, gli orari e l’ordine di gioco della giornata di mercoledì 19 aprile del torneo Atp di Barcellona 2023. Giornata con tanta Italia nella città catalana, in cui scenderanno in campo ben quattro nostri rappresentanti. Il primo di questi sarà Jannik Sinner, il quale farà il suo esordio contro Schwartzman come secondo match sul campo intitolato a Rafa Nadal. Protagonista nel tardo pomeriggio anche Lorenzo Musetti sullo stesso terreno. Durante il pomeriggio proveranno ad ottenere un’altra vittoria sia Matteo Arnaldi che Francesco Passaro. PISTA RAFA NADAL Ore 11:00 – Gomez vs (11) Dimitrov a seguire – Schwartzman vs (4) Sinner Ore 16:00 – Cachin vs (2) Tsitsipas a seguire – Rincon o Kubler vs ... Leggi su sportface (Di martedì 18 aprile 2023) Il, glie l’didella giornata di19del torneo Atp di. Giornata con tanta Italia nella città catalana, in cui scenderanno in campo ben quattro nostri rappresentanti. Il primo di questi sarà Jannik, il quale farà il suo esordio contro Schwartzman come secondo match sul campo intitolato a Rafa Nadal. Protagonista nel tardo pomeriggio anche Lorenzosullo stesso terreno. Durante il pomeriggio proveranno ad ottenere un’altra vittoria sia Matteo Arnaldi che Francesco Passaro. PISTA RAFA NADAL Ore 11:00 – Gomez vs (11) Dimitrov a seguire – Schwartzman vs (4)Ore 16:00 – Cachin vs (2) Tsitsipas a seguire – Rincon o Kubler vs ...

Tsitsipas: "Rivalità Alcaraz - Sinner simile a quella tra Nadal e Federer" Una rivalità che affascina anche i colleghi stessi, come testimoniano le parole di Stefanos Tsitsipas - che si appresta all'esordio all'Atp 500 di Barcellona (affronterà uno tra Cachin e Brouwer) - ... Da Rafa agli italiani, perché (nel tennis) Barcellona è speciale E spesso, a Barcellona, dove pure la terra non è affatto veloce, si sono trovati molto a loro agio ... l'attuale direttore dell'Atp di Rotterdam (ed ex vincitore di Wimbledon) Richard Krajicek nel 1994 ... Tennis: Torneo Barcellona. Prima vittoria Atp per Arnaldi Il sanremese, proveniente dalle qualificazioni, ha sconfitto Munar in due set BARCELLONA (SPAGNA) - Prima vittoria in carriera nel tabellone principale di un torneo Atp per Matteo Arnaldi. Il 22enne tennista sanremese, proveniente dalle qualificazioni, ha superato il primo ... Una rivalità che affascina anche i colleghi stessi, come testimoniano le parole di Stefanos Tsitsipas - che si appresta all'esordio all'500 di(affronterà uno tra Cachin e Brouwer) - ...E spesso, a, dove pure la terra non è affatto veloce, si sono trovati molto a loro agio ... l'attuale direttore dell'di Rotterdam (ed ex vincitore di Wimbledon) Richard Krajicek nel 1994 ...Il sanremese, proveniente dalle qualificazioni, ha sconfitto Munar in due set(SPAGNA) - Prima vittoria in carriera nel tabellone principale di un torneoper Matteo Arnaldi. Il 22enne tennista sanremese, proveniente dalle qualificazioni, ha superato il primo ... Jannik Sinner: "L'avversario più ostico Dico Medvedev, ecco perchè..." Eurosport IT Tennis: Torneo Barcellona. Prima vittoria Atp per Arnaldi Il montepremi ed il prize money dell’ATP 500 di Barcellona 2023 (Spagna), torneo di scena sui campi in terra battuta della città catalana da lunedì 17 a domenica 23 aprile. La testa di serie numero ... Tennis: Atp Barcellona, esordio vincente per Arnaldi Barcellona, 18 apr. -(Adnkronos) – Esordio vincente per Matteo Arnaldi al torneo Atp 500 di Barcellona (terra, montepremi 2.722.480 euro). L’azzurro, numero 105 del mondo, sconfigge lo spagnolo Jaume ... Il montepremi ed il prize money dell’ATP 500 di Barcellona 2023 (Spagna), torneo di scena sui campi in terra battuta della città catalana da lunedì 17 a domenica 23 aprile. La testa di serie numero ...Barcellona, 18 apr. -(Adnkronos) – Esordio vincente per Matteo Arnaldi al torneo Atp 500 di Barcellona (terra, montepremi 2.722.480 euro). L’azzurro, numero 105 del mondo, sconfigge lo spagnolo Jaume ...