ATP Barcellona 2023: prende forma il tabellone di Jannik Sinner. Eliminato un veterano spagnolo (Di martedì 18 aprile 2023) Jannik Sinner è instancabile e si appresta a tornare in campo al torneo ATP 500 di Barcellona, dopo aver giocato tre semifinali consecutive nei Masters 1000: sconfitto da Carlos Alcaraz a Indian Wells, vincitore sullo spagnolo a Miami dove ha poi perso la finale contro Daniil Medvdev, battuto da Holger Rune a Montecarlo. Il tennista italiano affronterà l'argentino Diego Schwartzman nel primo turno sulla terra rossa spagnola, l'appuntamento è per mercoledì 19 aprile contro il sudamericano (giustiziere del cinese Yibing Wu) già battuto settimana scorsa sul mattone tritato del Principato. L'attuale numero 8 del mondo partirà con tutti i favori del pronostico e ha già messo nel mirino la qualificazione agli ottavi di finale, dove se la dovrebbe poi vedere contro il vincente del confronto tra il giapponese Yoshihito ...

