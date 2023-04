ATP Barcellona 2023 | Passaro lascia le briciole a Verdasco e approda al secondo turno

Leggi su sportface

(Di martedì 18 aprile 2023) Buonissima prestazione di Francesco, al suo esordio nell’ATP 500 di: il 22enne di Perugia sconfigge Fernandocon il netto punteggio di 6-1 6-1 e si qualifica per ildella tradizionale manifestazione catalana, dove ad attenderlo c’è Francisco Cerundolo. 1 ora e 2 minuti la durata di un match mai in discussione e in cui l’ex numero 7 del mondo non è mai riuscito a dimostrarsi nella forma necessaria per impensierire il nostro portacolori, che ottiene così ilsuccesso della stagione nel tabellone principale di un torneo del circuito maggiore, il quarto della carriera su 11 partite disputate. Il primo set è un dominio assoluto da parte del perugino, che conquista i primi quattro giochi in maniera più che agevole e, grazie a due break di ...