Atp Barcellona 2023 | montepremi e prize money

(Di martedì 18 aprile 2023) Iled ildell’ATP 500 di(Spagna), torneo di scena sui campi in terra battuta della città catalana da lunedì 17 a domenica 23 aprile. La testa di serie numero uno è l’idolo di casa Carlos Alcaraz, che torna in azione dopo il piccolo affaticamento rimediato a Miami. Proveranno ad insidiarlo il greco Stefanos Tsitsipas, il norvegese Casper Ruud, lo statunitense Frances Tiafoe e i due azzurri Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE L’Italia può contare anche sul perugino Francesco Passaro, riuscito ad entrare in tabellone e a caccia di punti preziosi per centrare l’ingresso tra i primi cento giocatori del mondo, e su Lorenzo Giustino e Matteo Arnaldi, reduci da due partite vinte nelle qualificazioni. Riflettori puntati pure sui due ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sinneristi1 : RT @giovannipelazzo: LA PRIMA VOLTA DI ARNALDI ???? [Q] Matteo #Arnaldi ???? vince una gran partita contro Jaume Munar ????, sconfitto 6-3 6-4 d… - sinneristi1 : RT @lorenzofares: Ottima giornata per il nostro #tennis a Barcellona ???? Dopo Francesco #Passaro ???? anche Matteo #Arnaldi ???? vola al 2T Ba… - sinneristi1 : RT @quindicizero: MATTEOOOOOOOOOOOOOO!!! ?? Arriva finalmente a Barcellona la prima vittoria a livello ATP per Matteo Arnaldi, che batte Ja… - racchette : Vittorie importantissime per Passaro e Arnaldi (1° successo a livello ATP per lui) a Barcellona, dopo mesi complica… - 0BleakMidwinter : RT @quindicizero: MATTEOOOOOOOOOOOOOO!!! ?? Arriva finalmente a Barcellona la prima vittoria a livello ATP per Matteo Arnaldi, che batte Ja… -

Disco rosso per Lorenzo Giustino al primo turno del torneo500 di. Dopo aver superato in scioltezza le qualificazioni, l'azzurro si è arreso al russo Alexander Shevchenko in poco più di un'ora con il punteggio di 6 - 2, 6 - 2. Giustino non ha ..., i principali risultati di oggi del 1° turno Passaro vs (WC) Verdasco 6 - 1, 6 - 1 Shevchenko vs (Q) Giustino 6 - 2, 6 - 2 (Q) Arnaldi vs Munar Goffin vs (WC) Lopez Schwartzman ...Passaro guadagna otto posizioni nel rankinge ora se la vedrà con Francisco Cerundolo ...

ATP Barcellona: il solito Bublik da terra, Jarry ok, sorpresa Kovalik Ubitennis

