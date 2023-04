Vai agli ultimi Twett sull'argomento... flamanc24 : RT @quindicizero: MATTEOOOOOOOOOOOOOO!!! ?? Arriva finalmente a Barcellona la prima vittoria a livello ATP per Matteo Arnaldi, che batte Ja… - flamanc24 : RT @Alenize82: 'Vagno' in terra catalana #Thread ?? Jannik #Sinner esordirà contro #Schwartzman (che ha sconfitto Wu 6-2 6-2) nel torneo AT… - OA_Sport : ATP Barcellona 2023, Matteo Arnaldi super! Il giovane italiano sconfigge Munar nel primo turno - - _ITALIACHEVINCE : RT @federtennis: Prima vittoria nel circuito #ATP per Matteo #Arnaldi, che a Barcellona ha la meglio su Munar 6-3 6-4! ?? A Stoccarda #Trev… - sportface2016 : #ATPBarcellona | Matteo #Arnaldi trova il primo successo sul circuito maggiore: battuto #Munar in due set -

, i principali risultati di oggi del 1° turno Passaro vs (WC) Verdasco 6 - 1, 6 - 1 Shevchenko vs (Q) Giustino 6 - 2, 6 - 2 (Q) Arnaldi vs Munar 6 - 3, 6 - 4 Goffin vs (WC) Lopez ...Matteo Arnaldi conquista il primo successo in un torneo del circuito maggiore , superando il primo turno nell'500 di2023. Il tennista sanremese, passato attraverso le qualificazioni, ha sconfitto con il punteggio di 6 - 3 6 - 4 Jaume Munar in 1h e 59 di gioco, garantendosi così la possibilità ...Disco rosso per Lorenzo Giustino al primo turno del torneo500 di. Dopo aver superato in scioltezza le qualificazioni, l'azzurro si è arreso al russo Alexander Shevchenko in poco più di un'ora con il punteggio di 6 - 2, 6 - 2. Giustino non ha ...

ATP Barcellona: il solito Bublik da terra, Jarry ok, sorpresa Kovalik Ubitennis

Passeggiata di salute per Francesco Passaro. Il ventiduenne nativo di Perugia coglie la quarta vittoria in carriera nel circuito maggiore nel primo turno dell'ATP di Barcellona contro il fantasma di Fernando Verdasco.