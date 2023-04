ATP Barcellona 2023, Jannik Sinner e Alex de Minaur sconfitti dai più navigati Gonzalez/Roger-Vasselin in doppio (Di martedì 18 aprile 2023) Un buon allenamento. Jannik Sinner scenderà domani in campo per il match di secondo turno dell’ATP500 di Barcellona. Sulla terra rossa catalana l’altoatesino (n.8 del mondo) giocherà contro l’argentino Diego Schwartzman, che quest’oggi si è imposto con facilità contro il cinese Yibing Wu. Prima dell’esordio in singolare, Sinner si è cimentato in doppio, insieme all’australiano Alex de Minaur. Un duo del tutto improvvisato per l’occasione, con la necessità di testarsi in vista di quel che sarà. Una coppia navigata a contrapporsi, ovvero il francese Edouard Roger-Vasselin e il messicano Santiago Gonzalez. Quest’ultimi si sono imposti con il punteggio di 6-4 7-6 (3) in 1 ora e 29 minuti di partita. Un buon “test” per ... Leggi su oasport (Di martedì 18 aprile 2023) Un buon allenamento.scenderà domani in campo per il match di secondo turno dell’ATP500 di. Sulla terra rossa catalana l’altoatesino (n.8 del mondo) giocherà contro l’argentino Diego Schwartzman, che quest’oggi si è imposto con facilità contro il cinese Yibing Wu. Prima dell’esordio in singolare,si è cimentato in, insieme all’australianode. Un duo del tutto improvvisato per l’occasione, con la necessità di testarsi in vista di quel che sarà. Una coppia navigata a contrapporsi, ovvero il francese Edouarde il messicano Santiago. Quest’ultimi si sono imposti con il punteggio di 6-4 7-6 (3) in 1 ora e 29 minuti di partita. Un buon “test” per ...

