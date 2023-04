ATP Barcellona 2023 | Francesco Passaro vince facile contro Verdasco | per lui il secondo turno con Cerundolo

Leggi su oasport

(Di martedì 18 aprile 2023) Passeggiata di salute per. Il ventiduenne nativo di Perugia coglie la quarta vittoria in carriera nel circuito maggiore nel primodell’ATP diil fantasma di Fernando; troppo netta la differenza fra i due, con l’iberico agli sgoccioli della sua lunga carriera viziata negli ultimi anni da tanti infortuni, che viene fotografata dal doppio 6-1 in 62 minuti di gioco. Partita subito in discesa, poiché il vecchio leone spagnolo è troppo falloso e viene trafitto immediatamente dai colpi da fondo di. Arriva una reazione d’orgoglio nel quinto gioco, quando è sotto di due break, approfittando dell’allergia alle prime dell’azzurro mettendo a segno il 4-1, marimette subito le cose a posto e ...