“Atmosfere nel Palazzo e nei Giardini” ad Anguillara Sabazia: dal 22 Aprile al 10 Giugno la stagione di primavera (Di martedì 18 aprile 2023) Cronache Cittadine Dodici appuntamenti di arte musicale in dialogo con i luoghi della dimora storica cinquecentesca di Palazzo Orsini Anguillara Sabazia (L.V.) L'articolo Cronache Cittadine. Leggi su cronachecittadine (Di martedì 18 aprile 2023) Cronache Cittadine Dodici appuntamenti di arte musicale in dialogo con i luoghi della dimora storica cinquecentesca diOrsini(L.V.) L'articolo Cronache Cittadine.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Mic_Torres : RT @SonicGems_: Atmosfere sospese tra l'etereo e il cinematico per il dj e producer #nosajthing che per questa 'Blue hour', contenuta nel s… - MENUETTOit : #Food e #Music: Atmosfere nel Palazzo e nei Giardini: parla il direttore artistico Amarilli Nizza - OrticaWeb - DJCalamityJade : É 'LA SETTIMANA' di Milano per eccellenza, quindi non potevo esimermi dal tornare dietro la consolle per accompagna… - Terzobinarioit : Anguillara, “Atmosfere nel Palazzo e nei Giardini”: dal 22 aprile al 10 giugno la stagione musicale di primavera… - GraziarosaV : Atmosfere nel Palazzo e nei Giardini: parla il direttore artistico Amarilli Nizza -