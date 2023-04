Atletica | Tamberi sogna secondo oro olimpico ' Proverò a fare la storia'

(Di martedì 18 aprile 2023) L'altista azzurro: "Vissuto un momento complicato, ora sono carichissimo" ROMA - Gianmarcoscalda in motori in vista di un'incandescente stagione outdoor che culminerà nei Mondiali di Budapest.

Guardando ancora più avanti il pensiero non può che andare al principale appuntamento dell'anno prossimo, anche perchéha già dichiarato che Parigi 2024 sarà la sua ultima Olimpiade: "Non ...Lo sguardo poi è proiettato verso le prossime Olimpiadi di Parigi nel 2024 , in cuidovrà difendere l'Oro Olimpico conquistato agli scorsi Giochi di Tokyo.ha parlato ai microfoni del ...... ha parlato ad OA sport in merito allo stato dell'Leggera azzurra. Sull'oro dei 60 metri ... Su: "Non possiamo addentrarci nel mondo dei due, certo alla prima gara senza papà è ...

Atletica, Gianmarco Tamberi prova l’analisi cinematica: “Superato il problema al ginocchio, voglio l'oro ai Mondiali" Eurosport IT

ATLETICA - Il Campione Olimpico di Tokyo 2020 si è dunque sottoposto ad un’analisi cinematica in 3D del salto al Centro di Preparazione Olimpica di Formia. Una volta terminati i test, Tamberi ha dato ...Gianmarco Tamberi sta completando gli ultimi preparativi in vista di una stagione outdoor particolarmente calda ed interessante perché quella che precederà l’annata olimpica del 2024. Il Campione ...