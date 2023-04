Atletica, l’Italia deve qualificare la 4×100 ai Mondiali. I Campioni Olimpici in raduno: i convocati, ci sono Jacobs e Tortu (Di martedì 18 aprile 2023) I Campioni Olimpici devono ancora qualificarsi ai Mondiali di Budapest. Sembra incredibile, ma la 4×100 maschile non ha ancora staccato il biglietto per la rassegna iridata che andrà in scena a Budapest tra quattro mesi. La staffetta velocec italiana deve ancora meritarsi il biglietto per la capitale ungherese e Filippo Di Mulo, responsabile del settore, ha previsto un nuovo raduno per preparare gli appuntamenti stagionali in cui bisognerà dare l’assalto alla qualificazione. Prossimo appuntamento a Roma dal 24 al 28 aprile, tra il Paolo Rosi e la Farnesina. Marcell Jacobs, Filippo Tortu, Fausto Desalu, Lorenzo Patta (ovvero il mitico quartetto che ha trionfato a Tokyo) scenderà in pista insieme a Samuele Ceccarelli, fresco Campione d’Europa dei 60 ... Leggi su oasport (Di martedì 18 aprile 2023) Idevono ancora qualificarsi aidi Budapest. Sembra incredibile, ma lamaschile non ha ancora staccato il biglietto per la rassegna iridata che andrà in scena a Budapest tra quattro mesi. La staffetta velocec italianaancora meritarsi il biglietto per la capitale ungherese e Filippo Di Mulo, responsabile del settore, ha previsto un nuovoper preparare gli appuntamenti stagionali in cui bisognerà dare l’assalto alla qualificazione. Prossimo appuntamento a Roma dal 24 al 28 aprile, tra il Paolo Rosi e la Farnesina. Marcell, Filippo, Fausto Desalu, Lorenzo Patta (ovvero il mitico quartetto che ha trionfato a Tokyo) scenderà in pista insieme a Samuele Ceccarelli, fresco Campione d’Europa dei 60 ...

