Atletica | le staffette azzurre in raduno a Roma | obiettivo Mondiali

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 18 aprile 2023) Si terrà a, tra il Paolo Rosi e la Farnesina, il nuovodelle. Dopo lo stage di marzo, i velocisti saranno ancora al lavoro da lunedì 24 a venerdì 28 aprile, agli ordini del responsabile di settore Filippo Di Mulo, per preparare gli appuntamenti stagionali: come noto, gli uomini della 4×100 medaglia d’oro olimpica e della 4×400 finalista a cinque cerchi devono ottenere la qualificazione per idi Budapest (19-27 agosto) già incassata dalla 4×100 femminile, dalla 4×400 donne e dalla 4×400 mista per effetto della finale raggiunta aidello scorso anno. Tra i presenti anche i campioni olimpici di Tokyo Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Fausto Desalu e Filippo Tortu, il campione europeo indoor dei 60 Samuele Ceccarelli, le staffettiste della 4×100 ...