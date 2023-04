Atletica | Gianmarco Tamberi | “Voglio l’oro ai Mondiali | poi alle Olimpiadi per fare la storia”

Leggi su oasport

(Di martedì 18 aprile 2023)sta completando gli ultimi preparativi in vista di una stagione outdoor particolarmente calda ed interessante perché quella che precederà l’annata olimpica del 2024. Il Campione Olimpico di Tokyo si è dunque sottoposto ad un’analisi cinematica in 3D del salto al Centro di Preparazione Olimpica di Formia. Una volta terminati i testa,ha dato le sue impressioni, raccolte dal sito del CONI: “Sto bene, molto bene. Ho vissuto un periodo complicato con un problema al ginocchio ed altri piccoli guai che mi portavo dietro dultime stagioni, ma grazie al mio team mi sono messo tuttospe adesso sono carichissimo”. Riguardo i test svolti: “Li faccio spesso, almeno 3 o 4 volte l’anno. Mi aiutano molto a capire a che punto siamo, i tempi a terra, i tempi in ...