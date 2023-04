Atletica | Gianmarco Tamberi prova l’analisi cinematica | “Superato il problema al ginocchio | voglio l’oro ai Mondiali”

(Di martedì 18 aprile 2023)sta completando gli ultimi preparativi in vista di una stagione outdoor particolarmente calda ed interessante. Il Campione Olimpico di Tokyo 2020 si è dunque sottoposto ad un’analisiin 3D del salto al Centro di Preparazione Olimpica di Formia. Una volta terminati i test,ha dato le sue impressioni attraverso i canali del Coni: “Sto bene, molto bene. Ho vissuto un periodo complicato con unaled altri piccoli guai che mi portavo dietro dalle ultime stagioni, ma grazie al mio team mi sono messo tutto alle spalle e adesso sono carichissimo”. Riguardo i test svolti: “Li faccio spesso, almeno 3 o 4 volte l’anno. Mi aiutano molto a capire a che punto siamo, i tempi a terra, i tempi in volo, gli angoli di stacco, vedere la situazione ...

'La settimana scorsa ci siamo concentrati sulla parte, con qualche accorgimento dal punto ... centrali Enrico BARACCHINO, Luca GRASSINI, Gabriele COSTA; liberi Giacomo LANGELLA e......Paola Bernardo dellaAmatori Corigliano (01:28:33) e Luana Chiara Piscopo della Runners del Levante (01:28:55). Per quanto riguarda la 11 chilometri competitiva ha primeggiato...Quella gara è entrata per sempre nella storia dell'leggera con il passaggio dallo stile ... Compreso l'ultimo campione olimpico nel salto in alto,Tamberi, a Tokyo 2020, oro assieme ...