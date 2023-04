Atletica, da lunedì 24 a venerdì 28 aprile raduno delle staffette azzurre a Roma (Di martedì 18 aprile 2023) Dopo lo stage di marzo, i velocisti saranno ancora al lavoro da lunedì 24 a venerdì 28 aprile in quel di Roma. Gli atleti si alterneranno in quei cinque giorni fra lo stadio Paolo Rosi e la Farnesina per prepararsi al meglio per le prossime gare e per le Olimpiadi della prossima estate in quel di Parigi. Fra i convocati, ovviamente, spiccano Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Fausto Desalu e Filippo Tortu, il campione europeo indoor dei 60 Samuele Ceccarelli, le staffettiste della 4×100 bronzo a Monaco di Baviera Zaynab Dosso, Dalia Kaddari, Anna Bongiorni e Alessia Pavese, e due delle staffettiste d’argento nella 4×400 degli Euroindoor di Istanbul, Alice Mangione e Anna Polinari. Agli ordini del responsabile di settore Filippo Di Mulo saranno questi i convocati: 4×100 uomini – Chituru Ali (Fiamme ... Leggi su sportface (Di martedì 18 aprile 2023) Dopo lo stage di marzo, i velocisti saranno ancora al lavoro da24 a28in quel di. Gli atleti si alterneranno in quei cinque giorni fra lo stadio Paolo Rosi e la Farnesina per prepararsi al meglio per le prossime gare e per le Olimpiadi della prossima estate in quel di Parigi. Fra i convocati, ovviamente, spiccano Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Fausto Desalu e Filippo Tortu, il campione europeo indoor dei 60 Samuele Ceccarelli, le staffettiste della 4×100 bronzo a Monaco di Baviera Zaynab Dosso, Dalia Kaddari, Anna Bongiorni e Alessia Pavese, e duestaffettiste d’argento nella 4×400 degli Euroindoor di Istanbul, Alice Mangione e Anna Polinari. Agli ordini del responsabile di settore Filippo Di Mulo saranno questi i convocati: 4×100 uomini – Chituru Ali (Fiamme ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Atletica, da lunedì 24 a venerdì 28 aprile raduno delle staffette azzurre a Roma - abuongi : #Atletica Ten years ago tomorrow, #BostonMarathon bombing Dieci anni fa domani due bombe nei pressi del traguardo… - Gazzetta_it : #Maratona di Boston: 10 anni fa l’attentato, lunedì alcuni feriti saranno al via #Atletica - Reina_Riccardo : RT @Reina_Riccardo: Maratona di Boston 2023 Il grande favorito della 127esima maratona di Boston, prevista per lunedì 17 aprile, è Eliud K… - Reina_Riccardo : Maratona di Boston 2023 Il grande favorito della 127esima maratona di Boston, prevista per lunedì 17 aprile, è Eli… -