Atalanta | un punto che non va buttato | avanti con fiducia verso la Roma

Leggi su bergamonews

(Di martedì 18 aprile 2023) Un pareggio che accontenta entrambe, o forse nessuna delle due. La Dea impatta al Franchi portando a casa unche, guardando l’intero arco dell’incontro, non va. La Viola gioca meglio dei nostri, creando molte più occasioni da rete, insomma cercando maggiormente la vittoria. Forse nell’unica azione offensiva efficace, l’trova inaspettatamente il vantaggio con Maehle, che nell’esultanza si fa però ammonire come un pollo, con un gesto che non passa inosservato agli occhi di Guida e beccandosi così un cartellino giallo nella maniera più stupida possibile. Nonostante il vantaggio la Dea continua a soffrire, in un clima che definire ostile sembra eufemistico. Qualsiasi intervento sui giocatori viola da parte dei nerazzurri viene fischiato dal pubblico fiorentino, con la chiara intenzione di intimidire il direttore di ...