Atalanta-Roma, Serie A: programma, orario, tv e streaming (Di martedì 18 aprile 2023) Atalanta-Roma andrà a concludere la 31a giornata della Serie A 2022-2023. Il turno, che si spalmerà su ben quattro giorni, vedrà un monday night match davvero intrigante che si disputerà lunedì 24 aprile alle ore 20.45 al Gewiss Stadium di Bergamo. Come si può capire immediatamente, in palio ci saranno punti pesantissimi. Si annuncia una sfida davvero interessante tra Atalanta e Roma con notevoli implicazioni a livello europeo, nello specifico sulla zona Champions League. I nerazzurri vogliono continuare a rincorrere le prime quattro posizioni della classifica, ma hanno bisogno di maggiore continuità di risultati dopo un periodo con troppi alti e bassi. La squadra di José Mourinho, invece, vuole proseguire nel suo ottimo momento a suon di risultati, portando avanti di pari passo il percorso in Europa ...

