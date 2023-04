Atalanta, punto sofferto ma non da buttare: la svolta dipende dagli attaccanti (Di martedì 18 aprile 2023) Un punto a Firenze non è da buttar via, anzi. Poi, certo, dipende con quali occhi lo si considera. C’è un giornale che titola ‘Cabral ferma Gasperini’, perché l’Atalanta è stata raggiunta e, allora, potrebbero essere due punti persi. Ma siamo realisti: sul campo della seconda squadra più in forma della Serie A, dopo la Lazio, chi avrebbe rischiato di più? Non sarà stata un’Atalanta scintillante, ma quante e quali squadre lo sono in questo periodo, tolte Napoli e Lazio? E allora chiamatelo, se volete, pareggino, se pensate che la Dea debba mirare solo alla Champions e tutto il resto è delusione. Altrimenti, se si parla piuttosto di obiettivo Europa, quello di Firenze è un buon punto e potrebbe ancora tornare utile, pensando alla depressione totale che avrebbe causato un’altra sconfitta, dopo il ko ... Leggi su bergamonews (Di martedì 18 aprile 2023) Una Firenze non è da buttar via, anzi. Poi, certo,con quali occhi lo si considera. C’è un giornale che titola ‘Cabral ferma Gasperini’, perché l’è stata raggiunta e, allora, potrebbero essere due punti persi. Ma siamo realisti: sul campo della seconda squadra più in forma della Serie A, dopo la Lazio, chi avrebbe rischiato di più? Non sarà stata un’scintillante, ma quante e quali squadre lo sono in questo periodo, tolte Napoli e Lazio? E allora chiamatelo, se volete, pareggino, se pensate che la Dea debba mirare solo alla Champions e tutto il resto è delusione. Altrimenti, se si parla piuttosto di obiettivo Europa, quello di Firenze è un buone potrebbe ancora tornare utile, pensando alla depressione totale che avrebbe causato un’altra sconfitta, dopo il ko ...

