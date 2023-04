Atalanta, Lookman verso il forfait anche con la Roma. Gasp ritrova Pasalic (Di martedì 18 aprile 2023) SERIE A. Nerazzurri subito al lavoro dopo la trasferta di Firenze. Difficile il recupero del capocannoniere della squadra (13 gol) in vista del match di lunedì 24 aprile con i giallorossi al Gewiss Stadium. Probabile invece il rientro del croato. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 18 aprile 2023) SERIE A. Nerazzurri subito al lavoro dopo la trasferta di Firenze. Difficile il recupero del capocannoniere della squadra (13 gol) in vista del match di lunedì 24 aprile con i giallorossi al Gewiss Stadium. Probabile invece il rientro del croato.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... webecodibergamo : Nerazzurri subito al lavoro dopo la trasferta di Firenze. Difficile il recupero del capocannoniere della squadra (1… - tuttoatalanta : L'Atalanta per un nuovo Lookman, la Roma per un altro svincolato: contatti per Nelson dell'Arsenal… - fantapiu3 : #FiorentinaAtalanta: le formazioni ufficiali, ecco chi gioca al posto dell'infortunato #Lookman #fantacalcio… - DavideCN12 : @FabrixFabry1 @marifcinter La Lazio sono 5 mesi che gioca senza punta. l'Atalanta, non il real, a Zapata e Muriel h… - Direttaofficial : Serie A, le probabili formazioni di Fiorentina-Atalanta -