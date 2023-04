ATA, domanda assistenti amministrativi per ricoprire incarico DSGA. Interpelli (Di martedì 18 aprile 2023) Personale ATA: anche per l'anno scolastico 2022/23 si verificano gli Interpelli nazionali agli assistenti amministrativi che vogliano ricoprire il ruolo di DSGA. Ecco alcune delle domande aperte con relativa scadenza per la presentazione della domanda. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 18 aprile 2023) Personale ATA: anche per l'anno scolastico 2022/23 si verificano glinazionali agliche voglianoil ruolo di. Ecco alcune delle domande aperte con relativa scadenza per la presentazione della. L'articolo .

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : ATA, domanda assistenti amministrativi per ricoprire incarico DSGA. Interpelli - UILScuLombardia : ATA 24 - Uil Scuola Rua A breve sarà possibile inoltrare le domande per le graduatorie “ATA 24 mesi” (prima fascia… - bearliciouss : Perché non fai domanda per il personale ATA, lì è sicuro che lavori. Il lavoro: #personaleata #miur - uil_rua : RT @orizzontescuola: ATA, domanda assistenti amministrativi per ricoprire incarico DSGA. Interpelli - orizzontescuola : ATA, domanda assistenti amministrativi per ricoprire incarico DSGA. Interpelli -