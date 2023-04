Associazioni gas | termico e costruzioni edili | “Ue consideri tutte le tecnologie e specificità”

(Di martedì 18 aprile 2023) (Adnkronos) – “La prescrizione che la Commissione europea si appresta ad approvare ponendo un indice di efficienza al 115% per le caldaie a gas rappresenta di fatto un divieto di immissione sul mercato dile caldaie e non risulta coerente con il parere espresso dal Parlamento europeo lo scorso 14 marzo sulla proposta di Direttiva sulle prestazioni energetiche dell’zia”. È quanto dichiarano Proxigas (l’Associazione che riunisce le imprese della filiera del gas naturale), Assogasliquidi (l’Associazione di Federchimica che rappresenta le imprese del comparto dei gas liquefatti), Assotermica (l’Associazione dei produttori apparecchi e componenti per impianti termici), Feder(Federazione delle), Ance (l’Associazione nazionale costruttori) e Applia Italia ...

"Per il nostro Paese, dove il gas è centrale nel settore domestico" – sottolineano le associazioni – "si prospettano ricadute sulla competitività dell'industria, sulla sostenibilità economica e ...