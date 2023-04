Asse Cosa nostra-‘Ndrangheta | ogni mese 10 chili di cocaina a Palermo dalla Calabria Blitz della Finanza | 21 arresti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... angela_massi : RT @cervovski: I movimenti di massa che raccolgono la maggioranza della popolazione sono pochissimi. Tirare su un apparato capace di sosten… - NicKiappa : RT @cervovski: I movimenti di massa che raccolgono la maggioranza della popolazione sono pochissimi. Tirare su un apparato capace di sosten… - rmarcanti : RT @cervovski: I movimenti di massa che raccolgono la maggioranza della popolazione sono pochissimi. Tirare su un apparato capace di sosten… - fefebaraonda : RT @cervovski: I movimenti di massa che raccolgono la maggioranza della popolazione sono pochissimi. Tirare su un apparato capace di sosten… - markorusso69 : RT @ItaloJVB: @markorusso69 guardassero un po' i canale focus, si sputerebbero in faccia da soli. è una cosa ciclica. mare alto vicino alle… -

... di una nuova generazione, di un ponte che porta dalla storia alla metastoria ; l'su cui il ... Aper amore allora è costretto Ferdinando Al lavoro, alla sofferenza, al calvario Aè ...Li ho chiesti anche io, è unariservata tra me e il tribunale. Sono certo di quello che sto ... inevitabilmente, riaccende il dibattito che divampa in particolare su Twitter sull'bianconero - ...Volendo riassumere in poche parolerappresentano queste amministrative a Vicenza e Treviso, ... e che non nasconde di puntare a costituire quello che qualcuno chiama "l'dei Sindaci dell'A4" ...

Asse Cosa nostra-‘Ndrangheta: ogni mese 10 chili di cocaina a Palermo dalla Calabria. Blitz della Finanza, 21… La Repubblica

(Adnkronos) - Report dedica una puntata a #Calciopoli e l'hashtag vola su Twitter. La trasmissione di Raitre, nella serata del 17 aprile, analizza ...Da una parte i Fascella, dall'altra i Barbaro. I rampolli di uno storico rappresentante del mandamento mafioso di Villagrazia-Santa Maria di Gesù avevano stretto un patto d’affari con gli esponenti di ...