Asd Vanessa Nuoto Smile | primo trofeo Pasta Rummo-Città di Benevento

... Mattia Michelone, Miriam Pozzato e Isacco Zampogna e 6° posto per Denise Marcato in squadra mista con Virginia Ceccarelli, Sara Deangeli, Asia Zambino del Poggiarello La Ripa...FEMMINILE JUVENTUS TORINO ANGRISANOF. C. D. PINEROLO ARA CRISTIANA FREEDOM FC S. S. D. A R. L. BANCHERO CLAUDIA A. S. D. FEMMINILE JUVENTUS TORINO BODINI FRANCESCA A. S. D. FEMMINILE ...... Mattia Michelone, Miriam Pozzato e Isacco Zampogna e 6° posto per Denise Marcato in squadra mista con Virginia Ceccarelli, Sara Deangeli, Asia Zambino del Poggiarello La Ripa...

Asd Vanessa Nuoto Smile, primo trofeo Pasta Rummo-Città di ... anteprima24.it

Il primo week end di questo aprile soleggiato ha visto scendere in campo amazzoni e cavalieri per la seconda tappa del Trofeo 4 Regioni presso la J&G La Scuderia ideatrice ed organizzatrice di questo ...Universo Danza asd è ormai di casa a Scandicci, infatti la scuola aveva già partecipato nel 2017, nel 2018 e nel 2021.