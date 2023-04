Ascolti tv, vince 'L'Isola dei Famosi': 2.919.000 spettatori (Di martedì 18 aprile 2023) Roma, 18 apr. (Adnkronos) - La prima puntata della nuova stagione de 'L'Isola dei Famosi' vince la serata tv di lunedì, ottenendo, dalle 21.45 all'1.32, una media di 2.919.000 spettatori con il 23.33% di share. Il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi risulta il programma più visto anche nel periodo di sovrapposizione con la replica del 'Il Commissario Montalbano - Gli Arancini di Montalbano' (dalle ore 21.45 alle 23.21), dove 'L'Isola' ottiene 3.864.000 spettatori e il 20.5% di share mentre la fiction di Rai1 si ferma 3.179.000 spettatori e il 16.61% di share. Al terzo posto, 'Napoletano? E famme ‘na pizza' su Rai2, con 1.824.000 spettatori e il 9.62% di share. A seguire, tra gli altri Ascolti di prime time: 'Report' su ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 aprile 2023) Roma, 18 apr. (Adnkronos) - La prima puntata della nuova stagione de 'L'deila serata tv di lunedì, ottenendo, dalle 21.45 all'1.32, una media di 2.919.000con il 23.33% di share. Il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi risulta il programma più visto anche nel periodo di sovrapposizione con la replica del 'Il Commissario Montalbano - Gli Arancini di Montalbano' (dalle ore 21.45 alle 23.21), dove 'L'' ottiene 3.864.000e il 20.5% di share mentre la fiction di Rai1 si ferma 3.179.000e il 16.61% di share. Al terzo posto, 'Napoletano? E famme ‘na pizza' su Rai2, con 1.824.000e il 9.62% di share. A seguire, tra gli altridi prime time: 'Report' su ...

