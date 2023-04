Ascolti tv, vince ‘L’Isola dei Famosi’: 2.919.000 spettatori (Di martedì 18 aprile 2023) Secondo posto per la replica di Montalbano su Rai1, terzo 'Napoletano? E famme 'na pizza' su Rai2 La prima puntata della nuova stagione de ‘L’Isola dei Famosi’ vince la serata tv di lunedì, ottenendo, dalle 21.45 all’1.32, una media di 2.919.000 spettatori con il 23.33% di share. Il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi risulta il programma più visto anche nel periodo di sovrapposizione con la replica del ‘Il Commissario Montalbano – Gli Arancini di Montalbano’ (dalle ore 21.45 alle 23.21), dove ‘L’Isola’ ottiene 3.864.000 spettatori e il 20.5% di share mentre la fiction di Rai1 si ferma 3.179.000 spettatori e il 16.61% di share. Al terzo posto, ‘Napoletano? E famme ‘na pizza’ su Rai2, con 1.824.000 spettatori e il 9.62% di share. A ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 18 aprile 2023) Secondo posto per la replica di Montalbano su Rai1, terzo 'Napoletano? E famme 'na pizza' su Rai2 La prima puntata della nuova stagione dedeila serata tv di lunedì, ottenendo, dalle 21.45 all’1.32, una media di 2.919.000con il 23.33% di share. Il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi risulta il programma più visto anche nel periodo di sovrapposizione con la replica del ‘Il Commissario Montalbano – Gli Arancini di Montalbano’ (dalle ore 21.45 alle 23.21), dove’ ottiene 3.864.000e il 20.5% di share mentre la fiction di Rai1 si ferma 3.179.000e il 16.61% di share. Al terzo posto, ‘Napoletano? E famme ‘na pizza’ su Rai2, con 1.824.000e il 9.62% di share. A ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Ascolti tv, vince 'L'Isola dei Famosi': 2.919.000 spettatori: (Adnkronos) - Secondo posto per la replica di Montalb… - ledicoladelsud : Ascolti tv, vince ‘L’Isola dei Famosi’: 2.919.000 spettatori - News24Italy : #Ascolti tv, vince 'L'Isola dei Famosi': 2.919.000 spettatori - MondoTV241 : Ascolti TV di lunedì 17 aprile 2023: vince Montalbano, buon esordio per L'isola, ottimi Salemme e Report #ascoltiTV - QdSit : Ascolti tv, vince “L’Isola dei Famosi”: Montalbano all’ennesima replica non sfigura -