Ascolti TV | Lunedì 17 Aprile 2023 Isola dei Famosi parte dal 23 33% 2 | 91 mln Montalbano 16 61% 3 | 17 mln Bene Salemme 9 62%

(Di martedì 18 aprile 2023) Ilary Blasi e Cristina Scuccia Nella serata di ieri,17, su Rai1 la fiction in replica Il Commissario- Gli Arancini diha appassionato 3.179.000 spettatori pari al 16.61%. Su Canale 5 la prima puntata de L’dei17 ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share (qui i dati del debutto dello scorso anno con il precedente sistema di rilevazione auditel). Su Rai2 Napoletano? E famme ‘na pizza ha interessato 1.824.000 spettatori pari al 9.62% di share (presentazione di 5 minuti: 912.000 – 4.21%). Su Italia 1 Freedom – Oltre il Confine ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 1.508.000 spettatori pari ad uno share del 7.85% (presentazione. 1.433.000 – 6.65%). ...

