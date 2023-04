Ascolti TV | Lunedì 17 Aprile 2023. Isola dei Famosi parte dal 23.3% (2,91 mln). Montalbano 16.6% (3,17 mln). Bene Salemme (9.6%) (Di martedì 18 aprile 2023) Ilary Blasi e Cristina Scuccia Nella serata di ieri, Lunedì 17 Aprile 2023, su Rai1 la fiction in replica Il Commissario Montalbano - Gli Arancini di Montalbano ha appassionato 3.179.000 spettatori pari al 16.61%. Su Canale 5 – dalle 21.45 all’1.32 – la prima puntata de L’Isola dei Famosi 17 ha raccolto davanti al video 2.919.000 spettatori pari al 23.33% di share (il segmento finale di 9 minuti La Isla Bonita: 1.084.000 – 34.01%; qui i dati del debutto dello scorso anno con il precedente sistema di rilevazione auditel)Su Rai2 Napoletano? E famme ‘na pizza ha interessato 1.824.000 spettatori pari al 9.62% di share (presentazione di 5 minuti: 912.000 – 4.21%). Su Italia 1 Freedom – Oltre il Confine ha intrattenuto 785.000 spettatori con il 4.72% (presentazione di ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 18 aprile 2023) Ilary Blasi e Cristina Scuccia Nella serata di ieri,17, su Rai1 la fiction in replica Il Commissario- Gli Arancini diha appassionato 3.179.000 spettatori pari al 16.61%. Su Canale 5 – dalle 21.45 all’1.32 – la prima puntata de L’dei17 ha raccolto davanti al video 2.919.000 spettatori pari al 23.33% di share (il segmento finale di 9 minuti La Isla Bonita: 1.084.000 – 34.01%; qui i dati del debutto dello scorso anno con il precedente sistema di rilevazione auditel)Su Rai2 Napoletano? E famme ‘na pizza ha interessato 1.824.000 spettatori pari al 9.62% di share (presentazione di 5 minuti: 912.000 – 4.21%). Su Italia 1 Freedom – Oltre il Confine ha intrattenuto 785.000 spettatori con il 4.72% (presentazione di ...

