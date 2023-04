Ascolti tv l’Isola dei Famosi 2023 e il Commissario Montalbano, chi ha vinto ieri? Dati Auditel e share di lunedì 17 aprile 2023 (Di martedì 18 aprile 2023) Ascolti tv, chi ha vinto la gara tra la fiction Il Commissario Montalbano su Rai 1 e l’Isola dei Famosi 2023, su Canale 5? ieri sera, lunedì 17 aprile 2023, sono anDati in onda alcuni dei programmi di punta dei palinsesti Rai e Mediaset ed è tempo di capire chi ha avuto la meglio sul rispettivo competitor. Da una parte la serie tv con Luca Zingaretti tra gialli e omicidi, dall’altra l’appuntamento, il primo, con Ilary Blasi e i suoi naufraghi in Honduras. Ecco chi ha vinto. Ascolti tv Isola dei Famosi e il Commissario Montalbano Dalle 10.00 saranno trasmessi i ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 18 aprile 2023)tv, chi hala gara tra la fiction Ilsu Rai 1 edei, su Canale 5?sera,17, sono anin onda alcuni dei programmi di punta dei palinsesti Rai e Mediaset ed è tempo di capire chi ha avuto la meglio sul rispettivo competitor. Da una parte la serie tv con Luca Zingaretti tra gialli e omicidi, dall’altra l’appuntamento, il primo, con Ilary Blasi e i suoi naufraghi in Honduras. Ecco chi hatv Isola deie ilDalle 10.00 saranno trasmessi i ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : #AscoltiTv l'Isola dei Famosi 2023 e il Commissario Montalbano, chi ha vinto ieri? Dati Auditel e share di lunedì 1… - gobbocritico : Non guarderò Report perché ho scarsa stima di questa trasmissione e dei giornalisti che la realizzano: non mi aspet… - CiupiSupporterr : Io spero che l'isola dei famosi non duri solo 10 puntate, e che ci sia il raddoppio qualora gli ascolti fossero buo… - CiupiSupporterr : Ma secondo voi è possibile avere un raddoppio nel corso dell'edizione? E con ciò parlo anche per l'isola 10 puntate… - LibreAirJanet67 : RT @CiupiSupporterr: RAGA HO LETTO CHE L'ISOLA POTREBBE ESSERE PROLUNGATA, ED AVERE ANCHE DOPPIE PUNTATE A SETTIMANA, DIPENDE TUTTO DA COME… -