Ascolti TV, Isola dei Famosi prima puntata 17 aprile: ecco i dati auditel (Di martedì 18 aprile 2023) Ascolti TV, Isola dei Famosi prima puntata 17 aprile: come sono andati i dati auditel dell’appuntamento di esordio condotto da Ilary Blasi sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset? Scopriamo tutti i numeri. Ascolti TV, Isola dei Famosi prima puntata 17 aprile: dati auditel TRIONFO #Isola SUPER ILARY PORTA LA FASCIA DI prima SERATA A 4,2... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 18 aprile 2023)TV,dei17: come sono andell’appuntamento di esordio condotto da Ilary Blasi sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset? Scopriamo tutti i numeri.TV,dei17TRIONFO #SUPER ILARY PORTA LA FASCIA DISERATA A 4,2... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttotv_info : #AscoltiTV: ?? #Isola parte bene col 23,33%; ?? le repliche di #Montalbano non funzionano più (16,6%). Nelle 24 ore:… - CiupiSupporterr : Ilary che distrugge Alfonso e il suo #GFVIP con gli ascolti Che dire, mediaset forse è bene che capisci che il pro… - tuttopuntotv : Ascolti Isola dei Famosi: i dati auditel di ieri 17 aprile #isola #IsoladeiFamosi #ascoltitv - NotizieVirgilio : ?? Dati Auditel, testa a testa Montalbano-Isola dei Famosi: chi ha vinto - tuttotv_info : Ascolti Tv | Lunedì 17 aprile 2023. L’Isola dei Famosi parte bene col 23,33%, Montalbano in replica non funziona pi… -