Ascolti tv ieri, lunedì 17 aprile: l'Isola dei Famosi batte Montalbano (Di martedì 18 aprile 2023) ieri, lunedì 17 aprile, si sono scontrati tanti programmi tv e il pubblico ha avuto l'imbarazzo della scelta su cosa guardare. Per quanto riguarda la prima serata, in tale occasione sono andati in onda due colossi del mondo dello spettacolo, ovvero, l'Isola dei Famosi su Canale 5 e il Commissario Montalbano su Rai 1. Chi avrà avuto la meglio? Stando a quanto emerso dagli Ascolti tv di ieri, pare che a trionfare sia stata Ilary Blasi. La trasmissione, infatti, ha incollato dinanzi alla tv 2.919.000 spettatori pari al 23.3% di share. Il competitor, invece, ha raggiunto 3.179.000 telespettatori, con uno share del 16,6%. Ecco gli Ascolti tv della prima serata di tutte le altre reti: IN AGGIORNAMENTO Leggi su tvpertutti (Di martedì 18 aprile 2023)17, si sono scontrati tanti programmi tv e il pubblico ha avuto l'imbarazzo della scelta su cosa guardare. Per quanto riguarda la prima serata, in tale occasione sono andati in onda due colossi del mondo dello spettacolo, ovvero, l'deisu Canale 5 e il Commissariosu Rai 1. Chi avrà avuto la meglio? Stando a quanto emerso daglitv di, pare che a trionfare sia stata Ilary Blasi. La trasmissione, infatti, ha incollato dinanzi alla tv 2.919.000 spettatori pari al 23.3% di share. Il competitor, invece, ha raggiunto 3.179.000 telespettatori, con uno share del 16,6%. Ecco glitv della prima serata di tutte le altre reti: IN AGGIORNAMENTO

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MolestaProposta : RT @ingrid_perrod: Ma di Innocenzo #mazzini non si dice nulla? Questa intercettazioni per la #roma fa schifoooooo @SigfridoRanucci spero in… - CarmineDiNardo3 : @fratotolo2 Signora Totolo,le consigliamo la lettura dell'articolo di ieri su 'Repubblica' di Paul Krugman,Nobel pe… - lacittanews : Ascolti tv dati auditel share, la prima puntata dell'Isola dei Famosi 2023 conferma il regno di Ilary Blasi: la con… - Aramcheck76 : @MelgerTina @Simo_Florence @stacce2021 Comunque, non so se c’entri ma la #Pendolaria di ieri, tra l’altro su un tem… - AnselmiRossy : @carovana12 Basta che ascolti l'intervista di ieri sera da Porro su rete 4 e trovi anche le critiche. Quello riport… -