Ascolti TV: i debutti della primavera 2023 confrontati con quelli dell’anno precedente (Di martedì 18 aprile 2023) Ilary Blasi - Isola dei Famosi 2023 La stagione tv 2022/2023 è ormai nel vivo e DavideMaggio.it continua a monitorare gli Ascolti di tutti i debutti, confrontandoli con quelli della precedente annata. In virtù del cambio del perimetro della misurazione dell’ascolto televisivo, dallo scorso maggio lo share medio – a parità di numero di spettatori – registra automaticamente degli incrementi (maggiori dettagli qui). Per un corretto confronto che stabilisce effettivamente chi sale e chi scende rispetto a un anno fa, quindi, si tiene principalmente conto del totale spettatori. debutti 17 aprile 2023 L’Isola dei Famosi ? lunedì 17 aprile 2023: 2.919.000 – 23.3% lunedì 21 marzo 2022: 3.236.000 – 23.3% Il ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 18 aprile 2023) Ilary Blasi - Isola dei FamosiLa stagione tv 2022/è ormai nel vivo e DavideMaggio.it continua a monitorare glidi tutti i, confrontandoli conannata. In virtù del cambio del perimetromisurazione dell’ascolto televisivo, dallo scorso maggio lo share medio – a parità di numero di spettatori – registra automaticamente degli incrementi (maggiori dettagli qui). Per un corretto confronto che stabilisce effettivamente chi sale e chi scende rispetto a un anno fa, quindi, si tiene principalmente conto del totale spettatori.17 aprileL’Isola dei Famosi ? lunedì 17 aprile: 2.919.000 – 23.3% lunedì 21 marzo 2022: 3.236.000 – 23.3% Il ...

