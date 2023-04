Ascolti Tv 17 Aprile 2023 | L’Isola e Montalbano dividono gli spettatori

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... davidemaggio : Ascolti TV | Lunedì 17 Aprile 2023 L’#Isola dei Famosi parte dal 23.33% (2,91 mln). Montalbano 16.61% (3,17 mln) - tvzoomitalia : #AscoltiTv 17 Aprile 2023: L’#Isoladeifamosi e #Montalbano dividono gli spettatori - fanpage : #Isoladeifamosi e #CommissarioMontalbano. Chi ha vinto la sfida degli ascolti tv - cri10cri : RT @davidemaggio: Ascolti TV | Lunedì 17 Aprile 2023 L’#Isola dei Famosi parte dal 23.33% (2,91 mln). Montalbano 16.61% (3,17 mln) https… - Luca_zone : RT @fabiofabbretti: Da segnalare in access la crescita di #StrisciaLaNotizia a quasi 4,3 milioni (19.9%), ma #AffariTuoi tiene alla seconda… -

Le spiagge dell'Honduras hanno di nuovo ospiti Vip, infatti ieri sera lunedì 17è ripartita ' L'Isola dei Famosi ' condotta come sempre da Ilary Blasi . Elegante e con un ...in fatto ditv lunedì 172023: preserale e access prime time Striscia la Notizia vicina ai 4 milioni ma i Soliti Ignoti sempre avanti. Rai Uno: I Soliti Ignoti hanno totalizzato spettatori (%); ...Lunedì 17gli allievi dell'Istituto Alberghiero hanno visitato i laboratori, le sale e tutte ... in ogni gesto che fai, quando ci parli, quando ci, quando fai tardi per noi, quando vegli ...

Ascolti tv lunedì 17 aprile 2023: Il Commissario Montalbano a 3,1 mln (16,6%), L’Isola dei Famosi a 2,9 mln (23,3%) Tvblog

I dati Auditel per i programmi di lunedì 17 aprile 2023: battaglia tra Il Commissario Montalbano e l'Isola dei Famosi. Ecco chi ha vinto ...I dati auditel raccolti dalle varie reti televisive nella serata di lunedì 17 aprile 2023. Ecco chi ha vinto la sfida degli ascolti tv.