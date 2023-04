Ascolti Isola dei Famosi: i dati auditel di ieri 17 aprile (Di martedì 18 aprile 2023) ieri sera, 17 aprile, si è svolta la prima puntata dell’Isola dei Famosi, uno dei reality show più seguiti in Italia. In questo articolo, analizzeremo gli Ascolti tv di ieri, fornendo informazioni dettagliate sui dati auditel e sulla popolarità del programma tra il pubblico italiano. I dati auditel del 17 aprile Ascolti Isola dei Famosi – 17 aprile I dati auditel rilasciati oggi mostrano che l’Isola dei Famosi continua a tenere banco tra gli spettatori italiani. Nella puntata di ieri, il programma ha registrato 2.919.000 spettatori, con una ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 18 aprile 2023)sera, 17, si è svolta la prima puntata dell’dei, uno dei reality show più seguiti in Italia. In questo articolo, analizzeremo glitv di, fornendo informazioni dettagliate suie sulla popolarità del programma tra il pubblico italiano. Idel 17dei– 17rilasciati oggi mostrano che l’deicontinua a tenere banco tra gli spettatori italiani. Nella puntata di, il programma ha registrato 2.919.000 spettatori, con una ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttotv_info : #AscoltiTV: ?? #Isola parte bene col 23,33%; ?? le repliche di #Montalbano non funzionano più (16,6%). Nelle 24 ore:… - CiupiSupporterr : Ilary che distrugge Alfonso e il suo #GFVIP con gli ascolti Che dire, mediaset forse è bene che capisci che il pro… - tuttopuntotv : Ascolti Isola dei Famosi: i dati auditel di ieri 17 aprile #isola #IsoladeiFamosi #ascoltitv - NotizieVirgilio : ?? Dati Auditel, testa a testa Montalbano-Isola dei Famosi: chi ha vinto - tuttotv_info : Ascolti Tv | Lunedì 17 aprile 2023. L’Isola dei Famosi parte bene col 23,33%, Montalbano in replica non funziona pi… -