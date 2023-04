Arsenal | polizia di Londra indaga su tweet razzista verso Bukayo Saka

Leggi su sportface

(Di martedì 18 aprile 2023) L’errore disu rigore nella sfida trae West Ham, finita per 2-2, ha provocato nuovi vergognosi insulti razzistiil calciatore inglese. Ladista infattindo su unpubblicato domenica durante la partita ed ora cancellato, ma laha oggi affermato che ilera stato tempestivamente segnalato e divenuto oggetto di indagine. Come detto, non è la prima volta chesi ritrova vittima di questi messaggi: era successo anche dopo il suo errore dal dischetto nella finale dell’Europeo perso dall’Inghilterra contro l’Italia ai rigori e in altre occasioni. SportFace.