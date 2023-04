Arrivano le batterie commestibili: se ingerite non creano danni all’organismo, ecco da cosa sono formate (Di martedì 18 aprile 2023) La novità da conoscere: Arrivano le batterie commestibili, se ingerite non creano danni all’organismo, ecco da cosa sono formate. Tutte le informazioni utili. La ricerca scientifica fa continui passi da gigante e spesso ci sorprende per le nuove scoperte e le invenzioni più straordinarie. Alcune non ce le saremmo mai immaginate. Come le batterie commestibili. Esatto, proprio le pile, quelle che usiamo per far funzionare tanti dispositivi elettronici, grandi o piccoli, e anche per l’illuminazione. In un futuro non tanto lontano potremo ingerirle senza pericoli. – DirettaNews.comLe batterie commestibili sono ... Leggi su direttanews (Di martedì 18 aprile 2023) La novità da conoscere:le, senonda. Tutte le informazioni utili. La ricerca scientifica fa continui passi da gigante e spesso ci sorprende per le nuove scoperte e le invenzioni più straordinarie. Alcune non ce le saremmo mai immaginate. Come le. Esatto, proprio le pile, quelle che usiamo per far funzionare tanti dispositivi elettronici, grandi o piccoli, e anche per l’illuminazione. In un futuro non tanto lontano potremo ingerirle senza pericoli. – DirettaNews.comLe...

