Arriva il bonus ricco da 1500 euro: chiedilo subito e non perderlo (Di martedì 18 aprile 2023) Anche per il 2023 è stato finanziato nuovamente il bonus psicologo. Quest’anno ha un valore più alto rispetto al 2022. La nuova Legge di Bilancio 2023 ha provveduto a rifinanziare i bonus che già lo scorso anno erano in vigore. Tra questi c’è il bonus psicologo il quale fondo è stato nuovamente finanziato con 5 milioni di euro. Arriva ricchissimo bonus da 1.500 euro – ilovetrading.itNel biennio della pandemia sono aumentati molto i casi di stress dovuti anche alla poca libertà di poter girare oppure avere contatti. Questo ha avuto la conseguenza non solo di isolarci ma anche di avere problemi nell’interfacciarsi con l’esterno. Tra i dispositivi elettronici ed anche lo smart working sono aumentati i casi di persone che hanno avuto problemi psicologici. A questo, come se ... Leggi su ilovetrading (Di martedì 18 aprile 2023) Anche per il 2023 è stato finanziato nuovamente ilpsicologo. Quest’anno ha un valore più alto rispetto al 2022. La nuova Legge di Bilancio 2023 ha provveduto a rifinanziare iche già lo scorso anno erano in vigore. Tra questi c’è ilpsicologo il quale fondo è stato nuovamente finanziato con 5 milioni diricchissimoda 1.500– ilovetrading.itNel biennio della pandemia sono aumentati molto i casi di stress dovuti anche alla poca libertà di poter girare oppure avere contatti. Questo ha avuto la conseguenza non solo di isolarci ma anche di avere problemi nell’interfacciarsi con l’esterno. Tra i dispositivi elettronici ed anche lo smart working sono aumentati i casi di persone che hanno avuto problemi psicologici. A questo, come se ...

