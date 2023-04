Arrigo Vecchioni | morto il figlio di Roberto Vecchioni

(Di martedì 18 aprile 2023) Martedì 18 aprile 2023,ha ufficializzato la morte del, di cui non ha voluto specificare le cause.era il secondo dei quattro figli di. Il primo avuto dalla seconda moglie Daria Colombo. Su Facebook il cantautore brianzolo ha scritto: «Dopo tanto, tanto dolore, il nostro meravigliosoè finalmente in pace. La famiglia chiede silenzio». Segui ZON.IT su Google News.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Morto Arrigo, terzo figlio di Roberto Vecchioni. Si è spento 'dopo tanto dolore', la famiglia chiede silenzio… - Corriere : ?? ULTIM'ORA - L'annuncio di Roberto Vecchioni, sui social - jobwithinternet : RT @liliaragnar: Morto Arrigo Vecchioni, figlio del cantautore Roberto: 'Dopo tanto dolore è in pace' Pare avesse il cancro da tempo https:… - maralgo2003 : RT @pierpi13: mi spiace, conodoglianze alla famiglia: - Valeriacredeche : RT @Agenzia_Ansa: Morto Arrigo, terzo figlio di Roberto Vecchioni. Si è spento 'dopo tanto dolore', la famiglia chiede silenzio #ANSA htt… -

Grave lutto per Roberto: è morto il suo secondo figlio,. A comunicare la tragica notizia è stato lo stesso cantautore con un post sulla sua pagina Facebook. 'Dopo tanto, tanto dolore, il nostro meravigliosoè finalmente in pace. La ...È morto, il figlio del cantautore Roberto. Aveva 36 anni. "Dopo tanto dolore il nostro meravigliosoè finalmente in pace. La famiglia chiede silenzio", ha scritto...Articoli più letti Leonardo Pieraccioni parla della fidanzata Teresa: "Ci vediamo dal lunedì al giovedì" di Roberta Mercuri Roberto, è morto il figlio. L'annuncio sui social di ...

È morto Arrigo Vecchioni, il figlio del cantautore Roberto RaiNews

Grave lutto per Roberto Vecchioni: è morto il suo secondo figlio, Arrigo Vecchioni. A comunicare la tragica notizia è stato lo ...Il pensiero del padre: "Dopo tanto dolore è finalmente in pace" Condividi la notizia: Milano – È morto Arrigo Vecchioni, figlio del cantautore Roberto. A darne la notizia è lo… Leggi ...