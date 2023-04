Arrigo Vecchioni, morto il figlio di Roberto: 'Dopo tanto dolore è finalmente in pace' (Di martedì 18 aprile 2023) Arrigo Vecchioni , il secondo figlio del cantautore Roberto, è morto oggi. A darne l'annuncio è un post pubblicato sul profilo Facebook di Roberto Vecchioni. Arrigo Vecchioni, il secondo figlio del cantautore Roberto, è morto oggi. A darne l'annuncio è un post pubblicato sul profilo Facebook di Roberto Vecchioni. «Dopo tanto, tanto dolore - si legge - il nostro meraviglioso Arrigo è finalmente in pace. La famiglia chiede silenzio». Arrigo era il secondo dei quattro figli di Roberto ... Leggi su leggo (Di martedì 18 aprile 2023), il secondodel cantautore, èoggi. A darne l'annuncio è un post pubblicato sul profilo Facebook di, il secondodel cantautore, èoggi. A darne l'annuncio è un post pubblicato sul profilo Facebook di. «- si legge - il nostro meravigliosoin. La famiglia chiede silenzio».era il secondo dei quattro figli di...

