Arrestata una vicina di casa per l'omicidio della madre del tiktoker Donato De Caprio, l'ipotesi della lite per la posta (Di martedì 18 aprile 2023) La 47enne Stefania Russolillo è stata sottoposta a fermo perché ritenuta gravemente indiziata dell'omicidio della 72enne Rosa Gigante, sua vicina di casa e madre del noto tiktoker Donato De Caprio. La vittima è stata trovata senza vita nella sua casa nel quartiere Pianura di Napoli, dagli agenti della Squadra Mobile e del commissariato Pianura. Sul corpo sono stati rinvenuti evidenti segni di aggressione e tracce di un principio di combustione. Le indagini da subito avevano posto un focus sulla vicina di casa e si ipotizza che l'omicidio sia avvenuto all'apice di un litigio per futili motivi. Pare per il furto ...

