Argentina, rinviati a giudizio in otto per morte Maradona (Di martedì 18 aprile 2023) La giustizia Argentina ha confermato l'apertura di un processo con il rinvio a giudizio degli imputati per il caso della morte di Diego Maradona, avvenuta a Buenos Aires il 25 novembre 2020 a seguito ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 18 aprile 2023) La giustiziaha confermato l'apertura di un processo con il rinvio adegli imputati per il caso delladi Diego, avvenuta a Buenos Aires il 25 novembre 2020 a seguito ...

BUENOS AIRES. La giustizia argentina ha confermato l'apertura di un processo con il rinvio a giudizio degli imputati per il caso della morte di Diego Maradona, avvenuta a Buenos Aires il 25 novembre 2020 a seguito di un "edema".