Archeoclub | mostra retrospettiva di uno dei maggiori artisti beneventani

Leggi su anteprima24

(Di martedì 18 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minutiEra il 1967, quando Rocco Grasso giunse a Benevento, da Napoli, chiamato ad insegnare nel neonato Liceoco, per restarvi per ben 37 anni. Da allora ha vissuto ed operato in città, fino alla sua scomparsa, avvenuta esattamente un anno fa. Il frutto del suo lavoro era noto nei mercati internazionali, un po’ meno a Benevento, visto che la nostra città è sempre stata al di fuori dei grandi circuitici. Il suo ricordo rimane tuttavia vivo nei tanti studenti che si sono formati, per decenni, nel nostro liceo, diventando spesso grandi protagonisti della scena contemporanea. La locale sede dell’d’Italia ha immediatamente avvertito la necessità culturale di testimoniare l’operato di Rocco Grasso, con unache ne illustri lo sviluppoco. Si tratta ...