Apple sfida le banche tradizionali Debutta il conto deposito con interessi al 4 | 15% e senza commissioni

(Di martedì 18 aprile 2023) Dell’assalto dei colossi del web al business bancario si parla da anni. Per ora di stravolgimenti non se ne sono visti, certo, ci si possono scambiare i soldi con i telefoni etc ma i big del credito non sono stati rimpiazzati da Amazon, Facebook o Google. Ora, che già offre alcuni servizi finanziari con le sue applicazioni, tenta un altro affondo. Lo fa però insieme a Goldman Sachs, nome blasonato della finanza tradizionale e mossa che, tra l’altro, facilita le cose per quanto riguarda la concessione di licenze bancarie. Il gruppo offrirà un pari a dieci volte il tasso medio nazionale, ovvero 4,15% l’anno. Un rendimento che resta negativo se raffrontato al tasso di inflazione statunitensi ma che è effettivamente generoso rispetto a quello di molti concorrenti. Sulnon sono previstee non ci sono soglie minime ...

Per questo motivo Apple ha deciso di sfidare le banche con il lancio, in collaborazione con Goldman Sachs, di un conto di deposito, chiamato Apple Savings, che offre un ghiotto rendimento annuo del ...Il gigante tech Apple fa un passo in più nel mondo del fintech e, dopo la la carta di credito Apple Card e il servizio di rateizzazione «compra ora e paga dopo», lancia anche un vero conto di deposito ...