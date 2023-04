Appello a chi è contrario all’invio di armi in Ucraina: una staffetta dell’umanità da Aosta a Lampedusa (Di martedì 18 aprile 2023) Pubblichiamo questo Appello rivolto a chi è contrario all’invio di armi all’Ucraina per dar vita a una staffetta dell’umanità da Aosta a Lampedusa per camminare insieme, unire l’Italia contro la guerra, per riaccendere la speranza. A firmarlo personaggi noti come Elio Germano, Michele Santoro, Fiorella Mannoia, Luigi De Magistris e molti altri. Dopo più di un anno di guerra in Ucraina e centinaia di migliaia di morti, mettere fine al massacro, cessare il fuoco e dare inizio a una trattativa restano parole proibite. Si prepara, invece, una resa dei conti dagli esiti imprevedibili con l’uso di proiettili a uranio impoverito e il rischio di utilizzo di armi nucleari tattiche. I governi continuano a ... Leggi su tpi (Di martedì 18 aprile 2023) Pubblichiamo questorivolto a chi èdiall’per dar vita a unadaper camminare insieme, unire l’Italia contro la guerra, per riaccendere la speranza. A firmarlo personaggi noti come Elio Germano, Michele Santoro, Fiorella Mannoia, Luigi De Magistris e molti altri. Dopo più di un anno di guerra ine centinaia di migliaia di morti, mettere fine al massacro, cessare il fuoco e dare inizio a una trattativa restano parole proibite. Si prepara, invece, una resa dei conti dagli esiti imprevedibili con l’uso di proiettili a uranio impoverito e il rischio di utilizzo dinucleari tattiche. I governi continuano a ...

