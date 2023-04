Appalti milionari nelle basi dell’Aeronautica militare in Campania e Lazio | 24 arresti

(Di martedì 18 aprile 2023) E’ in corso sul territorio nazionale l’esecuzione di 24 misure cautelari nei confronti di 12 militarie 12 civili, titolari e dipendenti nel settore edile. Militari del Comando Compagnia Carabinieri – PoliziaA.M. – di Roma Ciampino stanno dando esecuzioneprovince di Roma, Napoli, Caserta, Latina, Viterbo, Grosseto, Chieti e Ravenna, ad un’ordinanza applicativa di custodia cautelare nei confronti di 14 soggetti (arrestati), 10 ordinanze di applicazione dell’obbligo di dimora e la notifica di ulteriori 15 avvisi di conclusione delle indagini preliminari ad altrettanti indagati, emessi dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Velletri. Con tale provvedimento sono stati riconosciuti gravi indizi di colpevolezza a carico dei soggetti in intestazione, indagati a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tizio8020 : RT @MargheritaCamp3: @ilCoperchio Sì perché è giusto che gli ????sappiano cosa è successo. Responsabili delle morti, appalti milionari per ma… - MargheritaCamp3 : @ilCoperchio Sì perché è giusto che gli ????sappiano cosa è successo. Responsabili delle morti, appalti milionari per… - ValeTaizong : @Agenzia_Ansa A me puzza dannatamente questa storia. Dal 2017 volevano senza questa vicenda(sono stati i cinghiali… -

... in provincia di Frosinone, per l'affidamento dei futuri, come da finanziamenti Pnrr. Comunità Montana con soli 14 piccoli comuni associati, che prevede nel suo statuto (come dice l'...... quella che gestisce gli immobili e le sedi locali, crocevia di. Cecatto infine ha gestito, nel suo attuale ruolo, il varo della nuova sede milanese del servizio pubblico tv (al ...... finanziamenti,, dove si decidono le politiche pubbliche. E vi è entrata dalla porta ... che è rimasto latitante per trent'anni, facendo affarie girando incontrastato per tutta l'...

PUBBLISERVIZI: l'hanno fatta fallire per farne un clone La strana ... Sudpress - Giornalismo d'Inchiesta

E’ in corso sul territorio nazionale l’esecuzione di 24 misure cautelari nei confronti di 12 militari dell’Aeronautica militare e 12 civili, titolari e dipendenti nel settore edile. Militari del Coman ...Un maxi contenzioso su un project financing ha fatto fallire ripetutamente l'Ente, ma ora c'è un processo in corso ...