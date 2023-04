Appalti forze armate, arresti per frode e corruzione: coinvolti anche 12 militari dell’Aeronautica (Di martedì 18 aprile 2023) frode, corruzione e turbativa d’asta. Sono le ipotesi di reato nell’inchiesta sugli Appalti delle forze armate che ha portato a 14 arresti, 10 ordinanze di obbligo di dimora e 15 indagati: coinvolti anche 12 militari dell’Aeronautica Militare. Appalti forze armate, arresti per frode e corruzione: cosa è successo Tangenti per truccare gli Appalti dell’Aeronautica Militare e un giro di affari da oltre 3 milioni di euro. Lo ha scoperto la procura di Velletri che, nel corso dell’indagine, ha messo sotto la lente circa 50 Appalti per lavori in basi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 18 aprile 2023)e turbativa d’asta. Sono le ipotesi di reato nell’inchiesta suglidelleche ha portato a 14, 10 ordinanze di obbligo di dimora e 15 indagati:12Militare.per: cosa è successo Tangenti per truccare gliMilitare e un giro di affari da oltre 3 milioni di euro. Lo ha scoperto la procura di Velletri che, nel corso dell’indagine, ha messo sotto la lente circa 50per lavori in basi ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaStampa : Corruzione e appalti truccati nelle forze armate: 24 arresti, 12 sono militari dell'Aeronautica - fanpage : Frode, corruzione e turbativa d’asta. Sono le ipotesi di reato nell’inchiesta sugli appalti delle forze armate che… - lupovittorio42 : Aboliamo le Forze armate... Maxi-operazione per illeciti in appalti edili per le Forze armate e 12 appartenenti all… - infoitinterno : I militari dell'Aeronautica arrestati nell'indagine sugli appalti delle forze armate - infoitinterno : Maxi operazione per appalti edili truccati nelle forze armate -