Aperti casting Rai per un programma a Napoli, come candidarsi (Di martedì 18 aprile 2023) Sono aperte le iscrizioni al casting per partecipare al noto programma “Reazione a catena 2023”, in onda su Rai Uno nella fascia preserale. Possono partecipare come concorrenti persone che formano un trio affiatato di amici, colleghi o parenti. La stagione 2023 per la quale sono state L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 18 aprile 2023) Sono aperte le iscrizioni alper partecipare al noto“Reazione a catena 2023”, in onda su Rai Uno nella fascia preserale. Possono partecipareconcorrenti persone che formano un trio affiatato di amici, colleghi o parenti. La stagione 2023 per la quale sono state L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... __tobesolonely : RT @ruffi4no: aperti i casting per trovare la persona con cui metterci d’accordo e fare la ship dentro la casa io già lo dico non spiccico… - Telebari : Corteo storico San Nicola, si cercano figuranti: casting aperti anche oggi al Fortino Sant'Antonio - #Bari #Notizie… - R6esports_news : RT @Lordchanka98: -Valentino 'LordChanka' Allegri - 4 Anni da caster ufficiale Ubisoft + di 1000 ore di casting - 2 esperienze da coach su… - martinaviglia04 : RT @ruffi4no: aperti i casting per trovare la persona con cui metterci d’accordo e fare la ship dentro la casa io già lo dico non spiccico… - nataansiosa : @davidemaggio I casting sono già aperti??? -